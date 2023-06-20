Ferizli'de mahalle halkıyla buluşma toplantıları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Ferizli Kaymakamlığınca her ay bir mahallede düzenlenen halkla buluşma toplantıları devam ediyor.



İstiklal Mahallesi'ndeki dernek lokalinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Hasan Balcı, çevrede görülen olumsuz durumların mutlaka kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiğini belirterek, mahallenin huzuru için bu konuda destek beklediklerini kaydetti.



Mahalle muhtarı Muzaffer Çakır da her gün çoğalan sahipsiz köpeklerle ilgili zaman zaman sıkıntıların yaşanabildiğine dikkati çekerek, bu konuda önlem alınmasını istedi.



Toplantıya katılan vatandaşlar da sorun ve taleplerini iletti.

Ferizli Belediye Başkan Vekili Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay ve kurum müdürleri de toplantıda yer aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.