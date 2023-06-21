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Kalp krizi sonucu vefat eden Erenler Belediye Başkanı Kılıç için cenaze töreni düzenlendi

AA

Kalp krizi sonucu vefat eden Erenler Belediye Başkanı Kılıç için cenaze töreni düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden merkez Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç için belediye bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Makam odasında dün rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Kılıç'ın Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan cenazesi, belediye bahçesine getirildi. Kılıç için burada helallik alındı, dualar edildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, Kılıç ile 3 yılı aşkın mesai arkadaşlığının bulunduğunu, kendisini tanımaktan onur ve şeref duyduğunu dile getirdi.

Kılıç'ın, makamdan şeref alan değil; oturduğu koltuğa, bulunduğu konuma ve yaptığı görevlere şeref veren birisi olduğunu anlatan Kaldırım, "Fakir, fukara dostuydu. Çok güzel hizmetlere imza attı. Çok gönüllere dokundu, çok hayır dua aldı. Allah, kendisinden ebediyen razı olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Kılıç'ın çok uzun süre Sakarya'ya hizmet ettiğini, en zor şartlarda bile ilkelerinden taviz vermeyen, her işini dürüstlükle yapan, dava şuuru içinde hareket eden biri olduğunu vurgulayarak, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır diledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, "Biz siyaseti ondan öğrendik. Kıymetli büyüğümüz, şerefli, namuslu, onurlu ve aksiyon sahibi bir insanımızdı. Mekanı cennet olsun. Yaptığı hayır ve hizmetler inşallah kendisine eşlik etsin." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise 40 yıllık siyasi kardeşliği bulunan Kılıç'ı uğurlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Fevzi kardeşimizin hayatı boyunca Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşadığına şahidim." şeklinde konuştu.

Kılıç'ı unutmayacaklarını belirten Yüce, "Hem siyasi hem gönül dostluğumuzu unutmayacağız. Sevgiyle, muhabbetle, dürüstlükle dolu dolu bir hayat yaşadı. Lekesiz kardeşimizdir. Hepimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin İnşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşma yaptığı esnada göz yaşlarını tutamayan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de Kılıç'ın il başkanlığı döneminde yardımcısı olduğunu ve kendilerine başkanlık değil ağabeylik yaptığını anlattı.

Kendisine "Yunus'um" diye hitap ettiğini aktaran Tever, şöyle konuştu:

"Fevzi Başkanım belediye başkanı makamında oturduğunda bana 'Yunus'um bu makam o kadar ağır ki, rabbim inşallah bu makamın altında bizi ezdirmez.' derdi. Ama biz eminiz ki nerede fakir, fukara, garip varsa onun yanında oldu. Bu makamı her zaman onlara kullandı. Fevzi başkanımız makamını hakkıyla yönetti ve o yükü hakkıyla taşıdı. İnanıyorum ki, rabbimin huzurunda da bu makamın karşılığını verecektir. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin ve mekanını cennet eylesin. Cennetinde de bizleri buluştursun inşallah."

Konuşmaların ardından Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta görevlilerince cenaze aracına taşınarak Tozlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, belediye personeli, kurum müdürleri, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

- Sosyal medyadaki son paylaşımlarında ziyaretlerden bahsetti

Öte yandan Başkan Kılıç'ın, dün vefatından önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda kendisine yapılan ziyaretleri anlattığı görüldü.

Kılıç'ın son paylaşımlarında, şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Sakarya Şubemizi misafir ettik. Şube Başkanımız Engin Tumbaz'a ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer beyefendiyi misafir ettik. Kıymetli başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum."

Dün makamında çalıştığı sırada fenalaşan ve sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kılıç'ın yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri büyük üzüntü yaşamıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Kılıç, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erenler Belediye Başkanı seçilmişti. Kılıç, 2002-2003 ve 2015-2018 yılları arasında da AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak görev yapmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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