Hendek'te iki otomobil çarpıştı, kadın yolcu hafif yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden Ş.S. idaresindeki 54 AGR 967 plakalı otomobil, dün Akova Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden E.T. yönetimindeki 54 KN 268 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan 54 AGR 967 plakalı otomobil bariyere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada savrulan araçta bulunan S.S. hafif yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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