Sakarya'da kaybolan 70 yaşındaki kadın aranıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kızılcık Mahallesi Yukarı Sokak'taki evinin bahçesinde çapa yaparken kaybolan Huriye İs'ten 19 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, arama kurtarma köpeklerinin de desteğiyle çalışma başlattı.

Kayıp kadının ablası Fehmiye Kurtuluş, gazetecilere, kardeşinin daha önce de 4-5 kez evinden uzaklaştığını, daha sonra geri geldiğini belirterek, "Bu sefer gidişinin üzerinden 4 gün geçti, hala ortada yok." dedi.

Komşu Fadime Kurtuluş da İs'i en son evinin bahçesinde gördüğünü dile getirerek, "Kaybolmasın diye iş verdik ona çapa yapsın diye. Elinde kazmayla oturuyordu, sonra bir anda kayboldu." diye konuştu.

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