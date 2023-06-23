Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Hendek ilçesi Kalayık mevkisi Ankara istikametinde, cip ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 9 kişi yaralandı. Karayolları ve jandarma ekiplerinin, yaralıları örtüyle güneşten korumaya çalıştığı görüldü.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergahta, kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.