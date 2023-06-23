Sakaryaspor'da Burak Süleyman'ın sözleşmesi uzatıldı

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kanat oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi uzatılan Burak Süleyman resmi imzayı attı." ifadesine yer verildi.

28 yaşındaki Burak Süleyman, 22 Ocak 2022'de yeşil siyahlı takıma katılmıştı.

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