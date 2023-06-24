Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Mudurnu Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşımın gidiş-geliş olarak sağlandığı Gebeş mevkiinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GSD 625 plakalı otomobil ile 34 BSB 740 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin de yoğunluk oluşturduğu güzergahta, kazanın da etkisiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Yol çalışması sebebiyle Ankara ve İstanbul istikametinde trafik akışının durduğu yolda ulaşım araçların çekilmesiyle normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.