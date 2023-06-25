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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA

Sakarya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniorman Mahallesi'nde E.D (35) idaresindeki 54 ABP 322 plakalı otomobil ile E.C'nin (19) kullandığı 54 AGZ 719 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü E.D. ve aynı araçta bulunan Y.D, Y.İ, M.S. ve Y.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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