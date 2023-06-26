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Tarihi konakları ve doğasıyla göz dolduran Taraklı, bayram tatiline tam dolulukla girdi

AA

Tarihi konakları ve doğasıyla göz dolduran Taraklı, bayram tatiline tam dolulukla girdi

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde gelen ziyaretçilerine tarihin ve doğanın ahenginde tatil imkanı sunuyor.

Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları, el sanatları, doğası ve yöresel zenginlikleriyle yerli yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan ilçe, iş ve şehir yaşantısının stresinden uzaklaşmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Bayram tatili dolayısıyla konak, termal tesisler ve otellerde doluluk yaşanan Taraklı; Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilen 200'ün üzerindeki tarihi yapısı, iklimi, yeşili, termal suları ve Karagöl Yaylası'ndaki menderesleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki tüm konaklama tesislerinde rezervasyonların dolduğunu söyledi.

İhtiyacın bir kısmının termal tesislerde karşılandığı ilçede tarihi konakların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Pilavcı, "Konaklama ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanıyoruz. 7 bin kişinin yaşadığı ilçede yaklaşık 4 bin kişiyi misafir edebilecek kapasitemiz mevcut. Bu da ilçeye göre çok büyük rakam. İnşallah tesisler kendi projelerini tamamladıklarında bu sayı iki katına çıkacak. Ama o da yetmeyecek, o da dolu olacak bunu biliyoruz. Taraklı'ya ilgi her geçen gün bir kat daha artmakta." diye konuştu.

- "Yabancı misafir sayısı her geçen yıl biraz daha artacak"

Pilavcı, ilçedeki 236 tescilli binanın 100'den fazlasının restore edilmeyi beklediğini, onları da kısa sürede ilçeye kazandırmayı planladıklarını anlattı.

Tescilli oldukları için konakların restorasyon işlemlerinin zaman aldığına değinen Pilavcı, hızlı şekilde projelendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Pilavcı, ilçenin 2022'de BMDTÖ tarafından "Kırsal Turizm Alanı" seçildiğini anımsatarak, "Orada ismimizin olması dünya turizmi açısından da çok önemli. Bu anlamda yabancı misafir de ağırlamaya başladık. 14-16 Temmuz arası İtalya'da bununla ilgili çalıştaya katılacağız. Bu da bizim için başlangıç. Yabancı misafir sayısı her geçen yıl biraz daha artacak." dedi.

Metropollerin ortasındaki konumu dolayısıyla özellikle İstanbul, Bursa ve Ankara'dan ilçeye yoğun talep olduğunu aktaran Pilavcı, restorasyonu tamamlanan Hacı Atıf Hanı'nın öğretmenevine tahsis edileceğini ve 40 yataklı handa misafir ağırlanmaya başlanacağını da sözlerine ekledi.

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