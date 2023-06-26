Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.



Sabah saatlerinde kavak ağacı kesmek için Kaynarca ilçesinden Karasu'ya bağlı Üçoluk Mahallesi'ne giden Mehmet Gedikli (27), bayırdan indiği sırada devrilen traktörün altında kaldı.



Babasının ve komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Gedikli'nin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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