Sakaryaspor, Yonathan Del Valle'i transfer etti

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Venezuelalı kanat oyuncusu Yonathan Del Valle'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen futbolcu Yonathan Del Valle ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Del Valle." ifadesine yer verildi.

33 yaşındaki oyuncu Ümraniyespor, Bandırmaspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Bursaspor takımlarında da forma giydi.

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