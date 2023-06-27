Sakarya'da bayramlaşma programı düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Tesis girişinde hazırlanan bölümde karşılama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, katılımcıların bayramını kutladı.

İkramların verildiği program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bayramlaşmaya, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, CHP İl Başkanı Cengiz Çiçek, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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