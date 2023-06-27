Sakarya'da bayramlaşma programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA

Sakarya'da bayramlaşma programı düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Tesis girişinde hazırlanan bölümde karşılama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, katılımcıların bayramını kutladı.

İkramların verildiği program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bayramlaşmaya, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, CHP İl Başkanı Cengiz Çiçek, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ...
Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 15 mahkum hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 15 mahkum ...
Denizde kaybolduğunu düşündükleri çocukları bulunan aile gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Denizde kaybolduğunu düşündükleri çocukları bulunan ...
Sakaryaspor, Yonathan Del Valle'i transfer etti
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Yonathan Del Valle'i transfer etti
Sakarya'da sahilde kaybolduğu ihbarı yapılan çocuk bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da sahilde kaybolduğu ihbarı yapılan çocuk ...
İkinci kat balkonundan düşen 5 yaşındaki Ubeyde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İkinci kat balkonundan düşen 5 yaşındaki Ubeyde ...
LGS'de tam puan alan kız öğrenci başarısını düzenli çalışmaya borçlu
YEREL HABERLER LGS'de tam puan alan kız öğrenci başarısını düzenli ...
Hendek'te sağanak nedeniyle hasar gören yol onarılıyor
YEREL HABERLER Hendek'te sağanak nedeniyle hasar gören yol ...
Devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Sakarya'da bayram arifesinde mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlanacak
YEREL HABERLER Sakarya'da bayram arifesinde mezarlıklara ücretsiz ...
Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü
Tarihi konakları ve doğasıyla göz dolduran Taraklı, bayram tatiline tam dolulukla girdi
YEREL HABERLER Tarihi konakları ve doğasıyla göz dolduran Taraklı, ...
Sakarya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi ...
Sakarya, Düzce ve Bolu’da otoyoldaki bayram trafiği normale döndü
YEREL HABERLER Sakarya, Düzce ve Bolu’da otoyoldaki bayram trafiği ...
Sakarya, Düzce ve Bolu’da otoyoldaki bayram trafiği normale döndü
YEREL HABERLER Sakarya, Düzce ve Bolu’da otoyoldaki bayram trafiği ...
Sakarya'da otoyollarda bayram yoğunluğu sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da otoyollarda bayram yoğunluğu sürüyor
Sakarya'da bayram öncesi mezarlıklar temizleniyor
YEREL HABERLER Sakarya'da bayram öncesi mezarlıklar temizleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.