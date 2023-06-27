Ferizli'de bayram arifesinde ilçe mezarlığında program yapıldı

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SAKARYA (AA) - Ferizli İlçe Müftülüğünce arife günü ilçe mezarlığında program düzenlendi.

Müftülük görevlileri, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan programda Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Programa katılan ilçe protokolü, mezarlık ziyaretlerinde bulunan ailelere başsağlığı diledi, bayramlarını kutladı.



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