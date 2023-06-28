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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taraklı ilçe protokolünden bayram ziyaretleri

AA

Taraklı ilçe protokolünden bayram ziyaretleri

SAKARYA (AA) - Taraklı ilçe protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla görevi başında olan polis, jandarma, itfaiye ve sağlıkçılar ile hastalara ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve kurum amirleri, Taraklı Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile tedavisi süren hastaların bayramını tebrik etti.

Daha sonra jandarma, emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis istasyonunu ziyaret eden protokol, görevini devam ettirenlere kolaylıklar diledi.

Vatandaşların güvenliği ve huzurlu bayram geçirmeleri için mesaide olanlara teşekkür eden Pilavcı, "Bayramda bizlerin huzur ve güvenliği için görevinizin başındasınız. Sizlere çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.

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