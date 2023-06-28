Taraklı ilçe protokolünden bayram ziyaretleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Taraklı ilçe protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla görevi başında olan polis, jandarma, itfaiye ve sağlıkçılar ile hastalara ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve kurum amirleri, Taraklı Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile tedavisi süren hastaların bayramını tebrik etti.

Daha sonra jandarma, emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis istasyonunu ziyaret eden protokol, görevini devam ettirenlere kolaylıklar diledi.

Vatandaşların güvenliği ve huzurlu bayram geçirmeleri için mesaide olanlara teşekkür eden Pilavcı, "Bayramda bizlerin huzur ve güvenliği için görevinizin başındasınız. Sizlere çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.