Sakarya'da devrilen motosikletteki 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaza yapan motosikletteki 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Safibey-Demirler mahalleleri mevkisinde seyreden Y.T. (36) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklette bulunan R.E.G'nin (9) öldüğü belirlendi.

Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor.

Y.T'nin yeğeni olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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