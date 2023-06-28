Vali Kaldırım'dan bayram ziyaretleri

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasına gelen Vali Kaldırım, personelin bayramını kutladı.

Daha sonra Aşağıdereköy jandarma uygulama noktasına ziyarette bulunan Kaldırım, bir süre sohbet ettiği görevlilerin güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları, tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla da görüşen Vali Kaldırım, sonrasında Arabacıalanı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

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