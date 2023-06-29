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Sezonu geç açan Kırantepe, yamaç paraşütü tutkunlarını gökyüzüyle buluşturdu

AA

Sezonu geç açan Kırantepe, yamaç paraşütü tutkunlarını gökyüzüyle buluşturdu

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan, uçuşa elverişliliği ve metropollere yakınlığıyla yılın büyük bölümünde yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapan 235 metre rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, sezonu 3 ay gecikmeyle açtı.

Bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle misafirlerini mart yerine haziran sonunda ağırlamaya başlayan Kırantepe'de gökyüzü yamaç paraşütleriyle şenlendi. Adrenalin sevenlerin doğa ve şehir manzarası eşliğinde heyecan dolu bir deneyime çıktığı merkez, paraşüt eğitimi alan kursiyerlere de ev sahipliği yapıyor.

Fenomen Hava Sporları Kulübünün düzenlediği kurslarda teorik eğitim alan öğrenciler, Sakarya semalarında pilotluğa adım atıyor. Kulübün girişimleriyle Sapanca'daki Dibektaş Mahallesi'nde bulunan göl manzaralı tepeden de bu yıl uçuş yapılması planlanıyor.

Kulübün kurucusu öğretmen pilot Abdullah Yıldız, AA muhabirine, hava şartlarının, martta başladıkları uçuşlara neredeyse haziranın sonuna kadar olanak vermediğini, o nedenle sezonun biraz geç açıldığını söyledi.

Şu anda Serdivan'da şenlik havasının hakim olduğunu dile getiren Yıldız, "Düzenli olarak eğitimler sürdüreceğiz. Burada yine misafirlerimiz tandem uçuşlara devam edecek. Gökyüzüyle gökyüzü severleri bir araya getirmeye devam edeceğiz." dedi.

- Sapanca Dibektaş'ta deneme uçuşları başladı

Yıldız, meteorolojik şartların kasımın ilk haftasına kadar neredeyse her gün uçuşa elverişli olduğunu belirterek, "Aralıktan sonra mevsimsel olarak rüzgar yönlerimiz değişiyor. Şubatın sonuna kadar tekrar yeni sezonu bekliyoruz. Serdivan, zaten eğitim konusunda çok bilindik bir yer." diye konuştu.

Çok yakında Sapanca Dibektaş'ta yeni uçuş sahasının açılacağı müjdesini veren Yıldız, Sakarya'yı sportif havacılık merkezi haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Yıldız, Dibektaş'ın 600 metre yüksekliğinde göl manzaralı mükemmel bir tepe olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"3 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasıyla ilgili çalışmalar yapılmıştı. Bu yıl da aktif olması için elimizden geleni yapacağız. Sapanca ve Serdivan'da uçuşlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Dibektaş'ta temmuzun ortası ya da sonuna doğru uçuşlarımız başlayacak. Deneme uçuşları yapıyoruz. İniş alanı olarak eski Kırkpınar Havaalanı'nı planlıyoruz. Özellikle orası biraz daha popüler ve turistik olduğu için daha fazla kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz."

Her seviyede verdikleri yamaç paraşütü eğitimleri kapsamında yılda yaklaşık 150 öğrenci yetiştirdiklerini söyleyen Yıldız, eğitim alanların öğretmenlik, tandem ticari pilot ve farklı dallarda yarışma seviyelerine geldiklerini ifade etti.

Yıldız, merkezi ziyarete gelenlerin dahi atmosferden etkilenerek, yolcunun hiçbir teknik bilgisi olmaksızın yapabildiği tandem uçuşu gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Genellikle uçuş yaptıktan sonra da eğitim almak istiyorlar. Bu zehri insanlara bulaştırıp daha da artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Sporcular için burası bulunmaz nimet"

Pilot Selman Yılmaz da 2 yıldır yaptığı sporda orta seviyelere geldiğini ve ileri seviyede bu işi bitirmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Küçük yaşlarda televizyonlarda ya da çevresinde gördüğü paraşüt deneyimini hep yaşamak istediğini anlatan Yılmaz, "Her insanın özgürlük isteği oluyor. Ben de o zaman merak sarmıştım." dedi.

Yılmaz, Kırantepe'ye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Sporcular için burası bulunmaz nimet. Marmara Bölgesi'nde eğitim verilebilecek hem de rahatça uçulabilecek, yelken, gerektiğinde termik yapılabilecek çok güzel bir yer. Umarım hep böyle kalır. İnşallah sporcuların olur." ifadesini kullandı.

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