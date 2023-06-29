Sakarya'da sağanak

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SAKARYA (AA) - Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Kocaali Belediyesi ile SASKi ekipleri, taşkınların olduğu yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

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