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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül oldu

AA

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın merkez Erenler İlçe Belediye Başkanlığına Rahmi Şengül seçildi.

Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın 20 Haziran'da vefatı nedeniyle Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Toplantıda yapılan belediye başkanlığı seçiminde tek aday olan meclis üyesi Rahmi Şengül, 22 oydan 20'sini alarak göreve getirildi.

Şengül, yaptığı konuşmada, Fevzi Kılıç'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Şengül, "Hepimizin başı sağ olsun. Bu göreve talip olduğumuzda 10 günlük süreç içerisinde karar verilirken acımız daha tazeydi. Aramızda hiçbir ayrışma olmadı, hep beraber buraya geldik. Bu süreçten sonra hepimiz Erenler için nasıl hizmet edebiliriz onun mücadelesini vereceğiz." dedi.

Sakarya'nın merkez Erenler İlçe Belediye Başkanı 59 yaşındaki Fevzi Kılıç, 20 Haziran'da makamında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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