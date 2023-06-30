Kocaali sahili bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerinden Kocaali, Kurban Bayramı'nda tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Tatil dolayısıyla ilçeyi tercih eden ziyaretçiler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü ilçeye gelenler, denize girerek serinledi.

Sahilde önlemlerini artıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, 15 gözetleme kulesinde 20 personelle hizmet veriyor.

Otel ve pansiyonlarda doluluğun yüzde 100'e ulaştığı ilçede yaşanan yoğunluk esnafı sevindirdi.

Pansiyon işletmecisi İsmail Tarım, AA muhabirine, tatilin birinci gününden itibaren sezonu açtıklarını söyledi.

Tarım, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, hareketliliğin ilçe esnafını olumlu etkilediğini kaydetti.

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