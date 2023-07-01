Sapanca sahilinde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sapanca sahilinde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı

AA

Sapanca sahilinde bayramın son gününde yoğunluk yaşandı

SAKARYA (AA) - Kurban Bayramı'nın son gününü fırsat bilenler, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sahilde keyifli vakit geçirdi.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla turizm ilçesi Sapanca'ya, İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerden çok sayıda ziyaretçi geldi.

Tatil boyunca doğayla iç içe vakit geçiren ziyaretçiler, bayramın son gününde de sahilleri doldurdu.

Sapanca Gölü etrafında yürüyüş yapan tatilciler, deniz bisikletine bindi, nostaljik tekne gezilerine katıldı, papağanlarla fotoğraf çektirdi.

Kimi vatandaşlar sahilde oturup kafeteryalarda vakit geçirirken, kimileri de yeni hizmete giren teleferiğe binerek Sapanca manzarasının keyfini çıkardı.

İstanbul'dan ailesiyle Sapanca'ya gelen Ercan Soysal, AA muhabirine, bayram tatilini doğa içinde geçirdiklerini belirterek, ilçeyi çok sevdiklerini söyledi.

Sapanca'nın "doğa harikası" bir yer olduğunu belirten Soysal, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor
YEREL HABERLER Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk ...
Sakarya'da devrilerek elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilerek elektrik direğine çarpan ...
Sakarya'da rögar kapakları güvenli ulaşım için yol seviyesine getiriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da rögar kapakları güvenli ulaşım için yol ...
Kocaali sahili bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Kocaali sahili bayram tatilinde ziyaretçi akınına ...
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Sakarya'da kınandı
YEREL HABERLER İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Sakarya'da kınandı
Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül oldu
YEREL HABERLER Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül oldu
Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ...
Karasu, Kocaali ve Kaynarca´da denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Karasu, Kocaali ve Kaynarca´da denize girmek ...
Sakarya'da sağanak
YEREL HABERLER Sakarya'da sağanak
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize ...
Sezonu geç açan Kırantepe, yamaç paraşütü tutkunlarını gökyüzüyle buluşturdu
YEREL HABERLER Sezonu geç açan Kırantepe, yamaç paraşütü ...
Pamukova'da çıkan yangında buğday tarlası zarar gördü
YEREL HABERLER Pamukova'da çıkan yangında buğday tarlası zarar gördü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.