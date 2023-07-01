Taraklı'da traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.



Taraklı-Göynük kara yolunda Taraklı yönüne giden H.C. idaresindeki 41 PT 068 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden İ.B. kontrolündeki 54 ABB 457 plakalı traktöre çarptı.



Kazada yaralanan sürücü H.C, yoldan geçen otomobille Taraklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.