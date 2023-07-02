Taraklı'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçeden Geyve yönüne giden B.V. yönetimindeki 11 RB 252 plakalı pikap ile karşı istikametten gelen F.G. idaresindeki 16 TY 610 plakalı otomobil, Aksu Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada pikaptaki S.E. yaralandı.



Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.