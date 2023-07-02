Taraklı'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İlçeden Geyve yönüne giden B.V. yönetimindeki 11 RB 252 plakalı pikap ile karşı istikametten gelen F.G. idaresindeki 16 TY 610 plakalı otomobil, Aksu Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada pikaptaki S.E. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.