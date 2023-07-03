Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, kaleci Hüseyin Bereket'i kadrosuna kattı

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SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, kaleci Hüseyin Bereket'i transfer etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, takımın yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.

Son olarak Nilüfer Belediyesinde forma giyen A Milli Takımı kalecilerinden Hüseyin Bereket ile anlaşma sağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25 yaşındaki genç kaleci ligde daha önce 4 farklı takımda forma giymiş, 2017'de ise 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda en iyi kaleci ödülünü kazanmıştı. Genç kategorilerde giydiği milli formayı daha sonra A Milli Takımı adına da giyen Bereket, birebir pozisyonlarda etkinliği ve iyi refleksleriyle tanınıyor. A Milli Takım kalecilerimizden Hüseyin Bereket, 2023-2024 sezonunda bizimle birlikte. Kendisine 'hoş geldin' der, başarılı ve sağlıklı bir sezon dileriz."

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