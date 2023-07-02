Sakarya'da bir kadını silahla rehin alan zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir kadını silahla rehin alan şüpheli, tutuklandı.

Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'nde birlikte yaşadığı kadını rehin aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı T.T. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli T.T. (48), savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Zanlı T.T, "kasten yaralama", "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ile "silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

- Olay

Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'nde ikamet eden T.T (48), dün elindeki silahla etrafa rastgele ateş etmeye başlamış ve birlikte yaşadığı kadını rehin almıştı.

Ekipler şüpheliye, kadını bırakması ve teslim olması çağrısı yapmış, alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan zanlı ise balkondan polislerin üzerine sandalye, bıçak, şişe atmıştı.

İkna sonucu 3 saat sonra kadını serbest bırakan şüpheli, teslim olmayınca özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

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