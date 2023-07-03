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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Voleybol, 1. Lig'den çekildi

AA

Sakarya Voleybol, 1. Lig'den çekildi

SAKARYA (AA) - Voleybol Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Sakarya Voleybol, ligden çekildi.

Kulüp başkanı Ömer Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da Sakarya Voleybol ismi ile 2. Lig'de başlayan serüvenin ilk senesinde üst lige yükseldiklerini anımsattı.

Bektaş, 3 sezondur Sultanlar Ligi'ne çıkmak için mücadele ettiklerini, oyun anlayışları ve duruşlarıyla voleybol liglerinde adından söz ettiren kulüp olduklarını belirterek, "Rakiplerimizin finansal yapıları ve ana sponsorları iyi incelendiğinde ki burası çok önemli, ne kadar büyük bir işi bir avuç insan ve voleybola, spora gönül vermiş değerli seyircilerimizle başardığımız daha iyi anlaşılacaktır. Bir kız çocuğuna umut olmak, bir kız babası olarak ve spora gönül vermiş Sakaryalı olarak değerlerin en üstündedir." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da spora hizmet etmek için çaba sarf ettiğini aktaran Bektaş, bu zamana kadar kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Bektaş, sezon bitiminde yönetici ve teknik ekiple istişarelerde bulunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımla altından kalkacağımız bir durum değil. Arkadaşlarım bana inanarak, güvenerek yapabileceklerini ortaya koysa da 2 aydan beri ciddi sponsorluk arayışı içindeyim. Şehirde maalesef bu işe bu kadar bütçe ayıracak kimse yok. İçimizde yapmış olduğumuz istişarede bu işi bırakmak, 4 senedir yapılan emeklerin, altyapıda geleceği olan sporcuların hayallerini söndürmek istemedik. Federasyonla yaptığımız görüşmeler ile 1. Lig'de yarışma hakkımızı devredip, 2. Lig'de yarışma hakkını bayramdan önce sonuçlandırdık. Sakarya'da spora hizmet etme adına oluşturacağımız bütçe ile bu sene 2. Lig'de şampiyonluğa oynayarak sizlere keyifli maçlar izlettireceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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