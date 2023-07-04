Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, oyun kurucu Atakan Şirin'i kadrosuna kattı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, oyun kurucu Atakan Şirin'i transfer etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa ve Süper Lig'de şehri temsil edecek takımın yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.

Spor Toto takımında 4 sezondur forma giyen A Milli Takım oyuncularından sol oyun kurucu Şirin ile anlaşma sağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezonda Büyükşehir forması giyecek Şirin, etkili ve sürpriz şutlarıyla biliniyor. Özellikle Sakarya'da gerçekleştirilen Türkiye Kupası Final Four müsabakalarında attığı son saniye golüyle hafızalara kazınan Şirin, aynı zamanda 2022'de Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci olan A Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyordu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.