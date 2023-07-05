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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un vefat eden dedesi Sakarya'da toprağa verildi

AA

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un vefat eden dedesi Sakarya'da toprağa verildi

SAKARYA (AA) - Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un hayatını kaybeden dedesi Osman Gazoz, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle evinde yaşamını yitiren Gazoz'un (73) cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne getirildi. Gazoz'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gazoz'un cenazesi Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Gazoz'un oğlu Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, torunu Mete Gazoz ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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