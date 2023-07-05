Sakarya İHH'dan Urumçi olaylarının 14. yılında protesto

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009'da yaşanan olayların 14. yılında Çin yönetimi protesto edildi.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami önünde basın açıklaması düzenleyen Sakarya İHH üyeleri, "5 Temmuz'u Unutma" yazılı pankart açtı, "Doğu Türkistan İçin Ses Ver", "Doğu Türkistan'da Zulme Dur De" dövizleri taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Aziz Üstündağ, Urumçi olaylarında yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, binlerce kişinin yaralandığını ve 10 binlerce kişinin tutuklandığını söyledi.

Bölgedeki insan hakları ihlallerinin hayatın tüm alanlarında yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Üstündağ, Çin hükümetini, sistematik asimilasyon, isçi programları, zorunlu göç ve nüfus politikalarıyla Müslüman nüfusunu azaltmaya çalışmakla suçladı.



Üstündağ, Çin'in, bölgedeki insan haklarına aykırı politikalarının en önemlilerinden birinin ekonomik çıkarlar olduğunu belirterek, "138 çeşit madenin çıkarıldığı Doğu Türkistan, özellikle petrol, doğalgaz, uranyum, altın, kömür gibi madenler açısından oldukça zengindir. Bölge aynı zamanda 8 ülkeyle var olan sınırları, Çin'in 2013 yılında ilan ettiği 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin güzergahında olması gibi nedenlere ekonomik ve jeostratejik açıdan büyük öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Üstündağ, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

- Urumçi Olayları

26 Haziran 2009'da bir oyuncak fabrikasında en az 2 Uygur Türkünün öldürülmesinin ardından olaylar çıkmış, Çin güvenlik güçlerinin 5 Temmuz'daki müdahalesinde yüzlerce kişinin öldüğü bildirilmişti.

Uygur Türkleri, müdahale sırasında binden fazla kişinin öldürüldüğünü belirtirken, Çin hükümeti çoğu Çinli toplamda 184 kişinin öldüğünü iddia etmişti.

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