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        Sakarya'da bariyere çarpan ısıcam yüklü tır yandı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 19:12
        Sakarya'da bariyere çarpan ısıcam yüklü tır yandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarpan ısıcam yüklü tırın sürücüsü yaralandı, alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

        Selim Açar yönetimindeki ısıcam yüklü tır, D-650 kara yolu ilçe merkezi girişinde kontrolden çıkarak bariyere ve trafik levhalarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tırda yangın çıkarken, hafif yaralanan sürücü kendisini dışarı attı.

        Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında çekici ve dorse kullanılamaz hale geldi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ve yangın nedeniyle kara yolunun Bilecik istikameti bir süre ulaşıma kapanırken, tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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