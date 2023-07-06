Sakarya'da denize giren 15 yaşındaki genç boğuldu
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde serinlemek için denize giren 15 yaşındaki yabancı uyruklu genç, boğuldu.
İlçe merkezindeki plajda denize giren Yasir M, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılan Yasir M, sağlık görevlilerince Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yasir M, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.