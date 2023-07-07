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        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, İbrahim Kerem Yontar'ı kadrosuna kattı

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        Giriş: 07.07.2023 - 15:49
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, İbrahim Kerem Yontar'ı kadrosuna kattı

        SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, altyapısından yetişen kanat oyuncusu İbrahim Kerem Yontar'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi hazırlıklarına şampiyonluk planlamasıyla giren takımın, altyapısında yetişen ve son 2 yıldır Erkekler Hentbol 1. liginde gol kralı olan İbrahim Kerem'i kadrosuna kattığı belirtildi.

        Sakaryalı sağ kanat oyuncusunun, yeni sezonda Sakarya Büyükşehir Belediyespor forması altında ter dökeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "25 yaşındaki başarılı sporcu Büyükşehir altyapısında yetiştikten sonra İstanbul Cent Kolejine transfer olmuş, burada geçirdiği 5 yılın ardından sırasıyla Dora Spor Kulübü, Bahçelievler Belediyesi ve Zeytinburnu Irmak Spor Kulübünde forma giydi. Erkekler Hentbol 1. Ligi'nde geçtiğimiz sezon attığı 35 golle üst üste ikinci kez gol kralı olan genç sporcu yeniden yuvasına döndü."

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