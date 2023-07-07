Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı
SAKARYA (AA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce, haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 86 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 2 kilo 453 gram metamfetamin, 287 gram eroin, 142 gram sentetik cannabinoid, 138 gram esrar, 106 gram skunk, 99 uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 1 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 246 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ile 15 kartuş ele geçirildi.