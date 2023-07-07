Sakarya Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi yıl sonu sergisi açıldı.

Sakarya Sanat Galerisi'nde düzenlenen programda, tezhip, ebru, minyatür, cilt, çini ahşap oyma, sedef kakma, çamur şekillendirme ve seramik ile temel sanat eğitimi gibi farklı alanda gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlerin 8 aylık süreçte hazırladığı 152 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eğitmen, kursiyer, aileleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüce, sanatın bir toplumun ufkunu, bakış açısını genişleten en önemli unsur olduğunu belirterek, "Türk sanatları kültürümüze ışık tutar. Geleneksel el sanatları denince aklımıza hat, tezhip, minyatür, ebru, çinicilik gibi sanatlar gelmektedir. Bu sanatlar toplumların yaşam biçimlerini, gelenek ve görenekleri yaşamak ve yaşatmak için gösterdikleri çabanın sonucunda ortaya çıktığı için çok önemlidir." diye konuştu.

Kursiyer Selman Temiz de 2016'dan beri kurslara katıldığını dile getirerek, "Burada eğitim gören kursiyerler, artık burada uzmanlaşmış eğitim verebilecek seviyeye gelmiştir. Bizlere desteklerini esirgemeyen eğitmenlerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş de Sakarya'nın son 20 yılda sanat alanında büyük ivme kazandığını vurgulayarak, "2015 yılında açılan ihtisas merkezi, bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Sakarya'nın yüz akı bir merkezdir. Burası Sakarya'da sanatın ivme kazandığı noktadır. Bu merkeze verdikleri desteklerinden ötürü Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum. Sakarya bu merkezle, sanatla ilgili kendine yeten bir şehir olmuştur." ifadesini kullandı.