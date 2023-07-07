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        Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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        Giriş: 07.07.2023 - 19:44
        Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yapıldı.

        İdmanda, yeni transferler Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar, Muhammed Akarslan, Dino Ndlovu ve Yonathan Del Valle de yer aldı.

        Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

        Yeşil-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

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