Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına sağanak altında devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yapıldı. Sağanak altında gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar, Muhammed Akarslan, Dino Ndlovu ve Yonathan Del Valle de yer aldı.
Yeşil-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirecek.