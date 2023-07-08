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        Sakarya'da kendisine saldıran köpeği tabancayla öldürdü

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        Giriş: 08.07.2023 - 13:41
        Sakarya'da kendisine saldıran köpeği tabancayla öldürdü

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, kendisine saldıran köpeği tabancayla öldürdü.

        Karasu gazinolar bölgesi mevkisindeki bir eğlence merkezinin önünde İ.K'ye ait bağlı duran köpek, oradan geçen M.O'ya saldırdı.

        Kısa bir süre sonra tekrar bölgeye gelen başka bir eğlence merkezinin sahibi M.O, ağaca bağlı duran köpeği tabancayla ateş ederek öldürdü.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, M.O'yu "hayvan hakları kanuna" muhalefetten gözaltına aldı.

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