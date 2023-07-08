Sakarya'da sağanak etkisini sürdürüyor
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde sağanak nedeniyle evlerin giriş katları ile tarım alanlarını su bastı.
Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, kentin bazı bölgelerinde etkili oluyor.
Karasu Resuller Mahallesi'nde sağanak nedeniyle evlerin giriş katlarını su bastı, yollar su altında kaldı.
Ağaçların devrildiği mahallede sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kaynarca ilçe merkezinde de yağmur sularının birikmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.
Büyükyanık Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı evlerin giriş katı, tarım arazileri ile yollar su altında kaldı.
Belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.