Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da sağanak etkisini sürdürüyor

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 14:59
        Sakarya'da sağanak etkisini sürdürüyor

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde sağanak nedeniyle evlerin giriş katları ile tarım alanlarını su bastı.

        Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, kentin bazı bölgelerinde etkili oluyor.

        Karasu Resuller Mahallesi'nde sağanak nedeniyle evlerin giriş katlarını su bastı, yollar su altında kaldı.

        Ağaçların devrildiği mahallede sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynarca ilçe merkezinde de yağmur sularının birikmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

        Büyükyanık Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı evlerin giriş katı, tarım arazileri ile yollar su altında kaldı.

        Belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü(2)
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü(2)
        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü (2)
        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü (2)
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü
        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü
        Kuzenlerin kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı; Emirhan öldü
        Kuzenlerin kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı; Emirhan öldü
        Milli sporcu Mete Gazoz'un, dedesi toprağa verildi
        Milli sporcu Mete Gazoz'un, dedesi toprağa verildi