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        Sakarya'da kendisine saldıran köpeği tabancayla öldüren şüpheli ve köpeğin sahibi tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisine saldıran köpeği tabancayla öldüren şüpheli ve köpeğin sahibi tutuklandı.

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 18:58
        Sakarya'da kendisine saldıran köpeği tabancayla öldüren şüpheli ve köpeğin sahibi tutuklandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisine saldıran köpeği tabancayla öldüren şüpheli ve köpeğin sahibi tutuklandı.

        Karasu gazinolar bölgesi mevkisindeki bir eğlence merkezinin önünde İ.K'ye ait ve ağaca bağlı olan köpek, yoldan geçen M.O'ya saldırdı.

        Kısa bir süre sonra tekrar bölgeye gelen M.O, ağaca bağlı duran köpeği tabancayla ateş ederek öldürdü.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri M.O. ve köpeğin sahibi İ.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.O. "Meskun mahalde ateş etme", "6136 Sayılı Kanuna" ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefetten, köpeğin sahibi İ.K. ise yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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