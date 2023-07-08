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        Sakarya ve Kocaeli için fırtına uyarısı

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        Giriş: 08.07.2023 - 19:05
        Sakarya ve Kocaeli için fırtına uyarısı

        SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli valilikleri, yarın kentlerde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

        Sakarya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

        Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre, ilimizde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi ve akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili hemşehrilerim, yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

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