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        Sakarya'da sağanak nedeniyle mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı

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        Giriş: 08.07.2023 - 21:40
        Sakarya'da sağanak nedeniyle mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası su birikintisinde mahsur kalan köpek yavruları, Karasu Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

        Belediye ekiplerince, Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi 243. Sokak'taki çalılık alanda köpek yavrularının mahsur kaldığı ihbarı üzerine, bölgeye Karasu Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ekipleri yönlendirildi.

        Barınak ekipleri, tamamen suyla kaplanmış çalılık arazide yol açarak mahsur kalan köpeklere ulaştı.

        Karasu Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ekibinden Oktay Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aldığımız ihbar üzerine anne köpek, yağış başlayınca diğer yavrularını güvenli bir yere taşımış. Fakat iki tanesine ulaşamamış. Biz de ulaşmasaydık iki yavru köpek boğulacaktı. Eğer vatandaşların hayvan hassasiyeti olmasaydı, bu iki yavru köpek belki de boğulmuştu. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması çok önemli." diye konuştu.

        İki köpek yavrusunun sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten Sözer, rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan köpek yavrularının sağlığına kavuşunca annelerinin olduğu yere bırakılacağını ifade etti.

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