Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 10:58
        Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

        Dalgalar ve rüzgar nedeniyle sahillerde bulunan şezlong ve şemsiyeler zarar gördü, bazı cankurtaran kuleleri de yıkıldı.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (3)
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (3)
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü(2)
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü(2)
        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü (2)
        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü (2)
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü
        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü
        Kuzenlerin kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı; Emirhan öldü
        Kuzenlerin kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı; Emirhan öldü