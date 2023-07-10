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        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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        Giriş: 10.07.2023 - 10:51
        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Muhammet Mustafa Kaymaktürk (27) idaresindeki 35 ZV 1099 plakalı motosiklet, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesinde Kule 12 mevkisinde O.G. (51) idaresindeki 54 PN 044 idaresindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü O.G. gözaltına alındı.

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