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        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Hırvat oyun kurucu Pavlovic'i renklerine bağladı

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        Giriş: 10.07.2023 - 15:45
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Hırvat oyun kurucu Pavlovic'i renklerine bağladı

        SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Hırvat sağ oyun kurucu Dragan Pavlovic'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde dokuzuncu transferin yapıldığı belirtildi. Son olarak Avusturya takımı HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach takımında forma giyen 25 yaşındaki Pavlovic'in transferinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Savunmadaki mücadelesi, yüksek yüzdeli uzaktan atışları ve asistleri ile yeni sezonda Büyükşehir forması giyecek Pavlovic, takımın bu sezon ikinci yabancı transferi oldu. Kadrosunda geçen yıl yer alan Faslı Pivot Mohamed Miri'den sonra Alman Huesmann ve son olarak Hırvat Pavlovic'i transfer eden Büyükşehir yeni sezonda kadrosunda 3 yabancı oyuncu ile mücadele edecek."

        Yeni sezona şampiyonluk planlamalarıyla başlayan Sakarya temsilcisinin ilk olarak takımın başına Mehmet Korer Koral'ı getirdiği anlatılan açıklamada, "Kadrosumuza 9 yeni oyuncu kattık. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig gol kralı Kanberoğlu ile 1.Lig’in gol kralı Yontar'ı transfer eden Büyükşehir, hentbol yeni sezona şampiyonluk iddiası ile başlayacak." ifadesi kullanıldı.

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