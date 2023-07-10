Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Sakarya'da ilçe belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 14:22
        GÜNCELLEME - Sakarya'da ilçe belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediye başkanının makam odasında silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'i ziyaret amacıyla makamına gitti.

        Burada daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ö. ile karşılan B.Ö, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. tabancayla ateş etti.

        Ayağından yaralanan B.Ö, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olayın ardından belediye binasına gelerek bilgi aldı.

        - "Konunun belediye ile bir ilgisi yok"

        Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede faaliyette bulunan teleferik firması ile taraflar arasında belediye binasında meydana gelen müessif hadiseden dolayı üzgün olunduğu belirtilerek, "Konunun belediyemiz ile bir ilgisinin olmadığını, emniyet tarafından konu ile ilgili gereken tüm iş ve işlemlerin yapıldığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Fabrikada solunum sıkıntısı yaşayan 15 işçi hastaneye kaldırıldı; sebep araştırılıyor
        Fabrikada solunum sıkıntısı yaşayan 15 işçi hastaneye kaldırıldı; sebep araştırılıyor
        Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırıya uğradı
        Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırıya uğradı
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Eğlence merkezi önündeki Pitbull'u öldüren ile sahibi tutuklandı
        Eğlence merkezi önündeki Pitbull'u öldüren ile sahibi tutuklandı