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        Sakarya'da kalp krizi geçiren kişiye yoldan geçen doktor müdahale etti

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 20:59
        Sakarya'da kalp krizi geçiren kişiye yoldan geçen doktor müdahale etti

        SAKARYA (AA) - Sakarya'da çay ocağında kalp krizi geçiren kişi, yoldan geçen doktorun müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) İstasyon Ek Hizmet Binası yakınındaki çay ocağında oturan Ahmet D. (60) bir süre sonra fenalaştı.

        Ahmet D'nin oturduğu sandalyeden düşmesinin ardından çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

        Bu sırada bölgeden geçen SEAH Kronik Hastalık Tarama ve İzlem Merkezinde görevli uzman doktor Erkut Etçioğlu, hastanın durumunu kontrol ederek kalp masajı yaptı.

        Bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Ahmet D'nin SEAH yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

        Ahmet D'nin kalp krizi geçirmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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