Sakarya'da fabrikada kimyasaldan etkilenen 47 işçi taburcu edildi
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir fabrikada kimyasaldan çıkan gazdan etkilenerek hastanelere başvuran 47 işçinin tedavisi tamamlandı.
Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de elektrik malzemeleri üreten fabrikada meydana gelen olayın ardından öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastanelere müracaat eden 47 işçiye müdahalede bulunuldu.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde müşahede süreçlerini tamamlayan çalışanlar taburcu edildi.
1. OSB'deki fabrikada çalışan 47 işçi dün öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastanelere başvurmuştu. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, işçilerin, temizlik işlemleri sırasında kullanılan, tuz ruhu ve çamaşır suyunun karışımından çıkan gazdan etkilendiği tespit edilmişti.