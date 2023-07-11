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        Melen Çayı'ndaki taşkınlar Kocaali ve Akçakoca ilçelerinde hasara neden oldu

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        Giriş: 11.07.2023 - 17:56
        Melen Çayı'ndaki taşkınlar Kocaali ve Akçakoca ilçelerinde hasara neden oldu

        SAKARYA (AA) - Sakarya ve Düzce illeri arasından geçen Melen Nehri'nde bölgedeki sağanağın ardından yaşanan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi.

        Nehrin çevresindeki Kocaal ilçesi Kozluk, Bezirgan, Melen, Caferiye, Aydoğan mahalleleri ile Akçakoca ilçesi Nazım Bey, Uğurlu ve Melen mahallelerindeki tarım arazileri sağanak dolayısıyla sular altında kaldı, bölgedeki bazı evlerin alt katlarını da su bastı.

        Kocaali Kaymakamlığınca Caferiye, Melenköy, Kozluk, Bezirgan mahalleleri arterleri, yaya ve araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlara yönlendirildi.

        Kozluk Mahallesi'ndeki bir caminin şadırvanı sular altında kalırken, Kozluk-Nazım Bey Köprüsü'nden araç geçişi geçici olarak durduruldu.

        Devlet Su İşleri ekipleri, Demiraçma merkezinde dere genişletme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin, suların çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

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