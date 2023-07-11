Vali Kaldırım, Geyve'de şehidin adının verildiği okulu ziyaret etti

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Geyve ilçesinde 15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak'ın adının verildiği liseyi ziyaret etti.

Kaymakam Murat Güven, Belediye Başkanı Metin Atalay, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Şehit Serdar Gökbayrak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na gelen Kaldırım, okul müdürü ve öğretmenlerle görüştü.

Okul faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Kaldırım, yaz kursu alan öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Şehit Gökbayrak'ı öğrencilere anlatan Vali Kaldırım, şehitlerin emanetine sahip çıkmak adına öğrencilerin ellerinden geleni yapmalarını istedi.