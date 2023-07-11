Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Melen Çayı'ndaki taşkın Kocaali-Akçakoca kara yolunda ulaşımı aksatıyor

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 22:40
        Melen Çayı'ndaki taşkın Kocaali-Akçakoca kara yolunda ulaşımı aksatıyor

        SAKARYA (AA) - Sağanak sonrası Melen Çayı'nda yaşanan taşkın dolayısıyla Kocaali-Akçakoca kara yolundaki trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

        Kuvvetli sağanağın ardından Sakarya ve Düzce arasından geçen Melen Çayı'nın taşması sonrası çevredeki köy ve tarım arazileri ile bazı evlerin alt katlarını su bastı. Melenağzı köyündeki caminin zemin katındaki şadırvan da sular altında kaldı.

        Akşam saatlerinde de Sakarya'nın Kocaali ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun bazı bölümleri suyla dolduğu için trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

        Bölgedeki araç geçişleri, Kocaali ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü sağlanıyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Fabrikada, gazdan etkilenip hastaneye başvuran işçi sayısı 47'ye yükseldi
        Fabrikada, gazdan etkilenip hastaneye başvuran işçi sayısı 47'ye yükseldi
        Fabrikada solunum sıkıntısı yaşayan 15 işçi hastaneye kaldırıldı; sebep araştırılıyor
        Fabrikada solunum sıkıntısı yaşayan 15 işçi hastaneye kaldırıldı; sebep araştırılıyor
        Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırıya uğradı
        Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırıya uğradı
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi